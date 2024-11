Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Barcellona 2024 in DIRETTA: Bagnaia comanda, tallonato da Marc Marquez. 3° Martin non rischia

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-10 giri al termine.completa questa tornata in 1:40.697, mentrein 1:40.843, sale a 0.473 il margine del pilota italiano.distanziato di 2.314, mentre Bastianini (7°) spinge per recuperare, ma è a 1.702 da Acosta.-11 giri al termine. Attenzione a, molto insidioso specialmente nel t-3. Vedremo se l’asso nativo di Cervera ci riproverà. Pecco gira in 1:40.790 ein 1:40.813.è a 1.812 in controllo, a completare la top-5 Aleix Espargaro e Alex.-12 giri al termine. Prova a forzare il ritmo Pecco, girando in 1:40.592, maè sempre lì a 0.317. Bastianini recupera un’altra posizione ed è settimo, sorpassato Morbidelli.-13 giri al termine. Botta e risposta tra Aleix Espargaro e Alex, mentreproseguono nel loro ritmo da 1:40 alto.