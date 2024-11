Ilrestodelcarlino.it - Lenz, stendilo ancora. Altro round col Cittadella

Derby bis, questa volta a Modena San Damaso, per il Lentigione che nel quadro della 12ª giornata di Serie D affronta oggi alle 14,30 ilVis: in settimana le due squadre si sono incontrate in Coppa Italia, ma si sono totalmente nascoste, facendo giocare le intere seconde linee. Ha vinto il Lentigione 2 a 0, approdando ai sedicesimi di finale (il 20 in casa col Ravenna), ma oggi sarà tutt’altra cosa perché entrambe le formazioni metteranno in campo gli undici migliori a disposizione. "Partita diversa dalla coppa, ovviamente – dice mister Stefano Cassani – anche perché il peso del campionato è differente da quello della Coppa Italia, per cui prevedo una partita con una carica agonistica molto più alta". Lentigione esi affrontano in un momento positivo per entrambe, anche se la formazione modenese, allenata da Francesco Salmi (ex Lentigione di qualche stagione fa) era partita molto bene, per poi andare a rifiatare appostandosi a centro classifica.