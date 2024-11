Agi.it - "La pace a tavola", chef israeliani e palestinesi insieme per dire no alla guerra

AGI - “I coltelli non sono solo strumenti di, ma possono diventare strumenti di. Intorno, le persone imparano a rispettarsi e a dialogare con amore e gioia”. Da un lato le parole del maestro di cucina Sarkis Yacoubian, armeno di nascita e rifugiato in Israele, dall'altra la storia di Federico II che “fu l'unico a risolvere una crociata senza spargimenti di sangue, riunendo i popoli a. Da quell'esperienza, trasse ispirazione per la creazione di Castel del Monte. Non poteva esserci luogo più simbolico per celebrare la possibilità di un mondo senza conflitti”, come ha ricordato Vittorio Cavaliere, presidente dell'associazione “Ricerca e Qualità”. Nasce così a Andria l'evento “La”, avrà inizio lunedì alle ore 20 con un momento di preghiera per lain Medio Oriente, cui seguirà un convivio unico nel suo genere.