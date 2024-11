Sport.quotidiano.net - Inter in ansia per Calhanoglu. Ma i primi esami escludono guai seri

Hakanè stato sottoposto quest'oggi – domenica 17 novembre – aglidi rito dopo essere stato sostituito all'vallo di Turchia-Galles di ieri. Iaccertamenti hanno escluso lesioni, ma attorno al giocatore c'è comunque cautela, da parte dell', visto che la zonaessata è la stessa dell'infortunio precedente (adduttore della coscia sinistra). Il centrocampista dovrebbe essere sottoposto a ulterioriuna volta rimesso piede in Italia, quando saranno più chiari anche i tempi di recupero. Già l'aver escluso possibili stop di lungo periodo è una buona notizia: il giocatore si è evidentemente fermato in tempo per scongiurare problemi di maggiore entità, anche se lui stesso ha ammesso di aver sentito "pizzicare" il muscolo nella fase finale della prima frazione contro i gallesi.