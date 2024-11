Incidente sul Ponte della Scafa | traffico bloccato

Leggi su Ilfaroonline.it

Pomeriggio difficile per gli automobilisti in transito sul, rimastoa causa di unstradale avvenuto prima dello svincolo per Tor Boacciana, in direzione Ostia.Un’utilitaria è stata pesantemente tamponata, riportando gravi danni alla parte posteriore del veicolo. Sul posto sono intervenute prontamente le pattugliePolizia Locale per gestire ile coordinare le operazioni di rimozione del mezzo incidentato, avvalendosi del supporto di un carro attrezzi.in tiltL’ha causato lunghe code, con rallentamenti significativi su entrambe le carreggiate. Il, già soggetto a una pressione veicolare quotidiana considerevole, ha visto ulteriori disagi per gli automobilisti, molti dei quali diretti verso Ostia o Fiumicino.