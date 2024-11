Ilgiorno.it - Il divario di genere. Carriere a ostacoli e differenze salariali: la pensione preoccupa

Leggi su Ilgiorno.it

"Se potessi tornare indietro nel tempo a quando avevi 20 anni, che consigli finanziari ti daresti?". Gli uomini si auto-consiglierebbero di investire in "immobili, oro, azioni ed Etf", le donne vorrebbero "risparmiare di più", (33% delle risposte), "avviare un piano di accumulo mensile" (20%) o "attivare unaintegrativa(10%)". Il gender pay gap, la differenza tra gli stipendi di uomini e donne, resta un tema caldo, ma are è il crescentedipensionistico come pure undi tipo “assicurativo“. Fa luce su questi aspetti l’ultima indagine promossa dall’Università di Milano-Bicocca e presentata nella giornata di studio su “Assicurazioni e donne:ditra competenze e”, organizzato con Ivass, First Cisl e Alleanza Assicurazioni, sotto l’ala di “Obiettivo Effe“, progetto per l’Empowerment femminile.