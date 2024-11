Formiche.net - Governi stabili, anche in politica estera. La necessità del premierato secondo Cassese

Leggi su Formiche.net

L’Italia ha avuto cinquantottonei primi sessantun anni del Regno, con ventisei presidenti del Consiglio. Dopo un intervallo di vent’anni, ha avuto sessantottonei settantotto anni di storia repubblicana, con trentuno presidenti del Consiglio dei ministri. Il regime parlamentare puro, che ha prodotto tutta questa intà di, e quindi esecutivi transeunti, è servito per accentuare il carattere rappresentativo del sistema politico e per rendere meno rigido l’assetto delle forze che lo reggono, ma harappresentato un grave inconveniente in termini di capacità di decidere e di coerenza dell’azione di governo. Questi problemi erano ben chiari ai costituenti. Durante i lavori della Commissione Forti, il 2 aprile 1946, Costantino Mortati dichiarava che «il problema della garanzia di una certa durata, il problema dellatà è fondamentale negli Stati moderni a base democratica».