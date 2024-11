Sport.quotidiano.net - Forlì, contro Cantù tour de force al top. Martino: "Voglio l’atteggiamento giusto"

"Ci apprestiamo a giocare la quinta partita negli ultimi 15 giorni affrontando l’ostacolo sulla carta più difficile di questa serie, in una sfida significativa". Coach Antimopresenta così il matchnel 12° turno di campionato (palla a due ore 18, Unieuro Arena). "I nostri avversari stanno dimostrando tutto il loro valore – prosegue –, con un roster che non ha bisogno di presentazioni. I lombardi hanno avuto alcune difficoltà negli ultimi incontri, ma hanno giocato senza l’apporto di un atleta importante come Tyrus McGee". La guardia americana, infatti, attualmente fuori per infortunio, è un elemento capace di chiudere ogni stagione con una media punti in doppia cifra e ha nel suo palmares uno scudetto e una Europe Cup. "Noi, invece, veniamo da una brutta garaUdine e dobbiamo scendere in campo con un atteggiamento diverso, anche alla luce della forza della compagine che andremo ad incrociare".