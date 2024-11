Lanazione.it - Energia, nasce il codice univoco antitruffa

Firenze, 17 novembre 2024 - Attivare pratiche positive e a tutela del cliente dopo episodi non facili da gestire. È quanto accaduto a Polis, azienda attiva nel mercato di luce e gas dal 2012, con un parco di clienti attivo anche in Toscana (è stata ad esempio la prima azienda ad aver tradotto la bolletta in cinese, conquistando così una fetta del mercato dell'area di Prato, comunità cinese molto numerosa) e in tutta Italia. L'azienda ha ideato una soluzione per contrastare le continue truffe perpetrate a danno dei propri clienti a cui venivano estorti dati personali e consensi al fine di cambiare inconsapevolmente il loro fornitore di luce e gas. Si tratta di une personale, diverso dalPod che al contrario è pubblico e quindi noto (anche per i truffatori) proprio per tutelare il cliente e il rapporto con l'azienda stessa.