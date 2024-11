Zonawrestling.net - Collision 16.11.2024 November Rain

Leggi su Zonawrestling.net

Benvenuti all’analisi di AEWdal MVP Arena di Albany, New York. Una serata che promette scintille con il match titolato No DQ tra Mariah May e Anna Jay per l’AEW Women’s Championship come main event della serata.Mina Shirakawa vs Harley Cameron (3,5 / 5) Match che vede Shirakawa lavorare sulle gambe dell’avversaria fin dall’inizio. Cameron riesce a prendere il controllo con un backstabber dopo essere sfuggita ad una figure four. Il match prosegue con scambi di colpi fino a quando Cameron tenta una vittoria irregolare appoggiando i piedi sulle corde. Il referee se ne accorge e dopo una rolling forearm e una slingblade dalla seconda corda di Shirakawa, quest’ultima connette con la Glamorous Driver per la vittoria.Vincitrice: Mina ShirakawaBACKSTAGE: Jack Perry arriva nell’arena con il suo Scapegoatbus.