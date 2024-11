Anm | attacchi per assoggettare giudici

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.30 In un documento, il Comitato direttivo dell'Anm sottolinea "glisempre più frequenti da certa politica ai magistrati".Si vuole "screditare la magistratura" per puntare a riforme "che tendono ad assoggettarla alla politica" L'Anm invita "al rispetto del principio costituzionale della separazione dei poteri".Il magistrato è libero di manifestare il proprio pensiero "anche nel dibattito pubblico,con responsabilità". Appello al ministro Nordio:"Scongiurare il rischio di aggravamento per le Corti d'Appello" nelle decisioni sui migrant.