AEW: Daniel Garcia e Jack Perry ormai fuori controllo, tra catene, rapimenti e violenza estrema

Questa notte durante Collision abbiamo assistito ad un altro interessante capitolo della rivalità brutale tra. Durante il match trae Johnny TV,ha fatto irruzione attraverso il pubblico attaccando Matt “Daddy Magic” Menard al tavolo di commento.ha trascinato Menard nel backstage, dove ha iniziato a malmenarlo brutalmente nei pressi del suo Scapegoatbus. In un momento particolarmente inquietante,ha estratto una catena con un gancio dal bus, tentando di legare Menard dichiarando “Dobbiamo tutti sacrificare qualcosa”, con l’apparente intenzione di trascinarlo legato al veicolo.Fortunatamenteè intervenuto in tempo, attaccandoprima che potesse completare il suo piano. La situazione si è però completamente ribaltata quandoe Menard hanno preso il: i due sono riusciti a sopraffaree, in un colpo di scena, lo hanno incatenato al cofano del suo stesso bus.