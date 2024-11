.com - Volley femminile B1 / Il ‘derby della Vallesina’ lo vince Jesi: 1-3 alla Clementina 2020 (fotogallery)

Primo set interminabile con la Pieralisi in vantaggio di 20-24 e poi pareggiato dalle padrone di casa che hanno allungato il parziale ai vantaggi poi conclusosi 30-32VALLESINA, 16 novembre 2024 – La Pieralisiildi pvolo.Fai clic qui per vedere lo slideshow.Una vittoria che entrambe le squadre cercavano per migliorare la loro classifica e dare concretezza al lavoro fin qui operato.La Pieralisi veniva da tre sconfitte consecutive, la, sabato scorso, aveva vinto in trasferta la prima partita di stagione.E’ stato un match avnte, il primo set entusiasmante, il terzo bellissimo, che ha coinvolto il folto pubblico presente.1 set- Il sestetto di Moretti inizia aggressivo e spinge subito al servizio (6-1). Sull’8-2, la Pieralisi reagisce (8-7) e poi 10-14.