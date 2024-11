Ilrestodelcarlino.it - Via Duomo, botteghe con vista sul Cinquecento

Affianca la Cattedrale di Carpi consentendo ai cittadini di avvicinarsi e ammirarla nella sua grandiosa bellezza. E dalla basilica cinquecentesca ha preso anche il nome: via. Una strada storica, come storiche sono le attività commerciali che la animano. L’immobile al civico 25, sotto Natale, vanta la più maestosa decorazione: un enorme fiocco rosso che abbraccia tutta la facciata. Unico, come unico è il titolare di ‘Saide L’arte Profumiera’, Emilio Gianferrari. Varcare la soglia del suo negozio significa immergersi in un luogo senza tempo dove, afferma Emilio stesso, "il profumo è una poesia. Un foglio bianco che aspetta di essere riempito, oppure un ricordo capace di trasportarti lontano". Saide era il nome della sua mamma, venuta a mancare nel 2020: "Tutto è iniziato con lei – racconta Gianferrari – quando nel 1965 ha aperto un negozio di detersivi e profumi, per poi dedicarsi solo a quest’ultimi.