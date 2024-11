Iodonna.it - Tenere insieme passato e futuro è il compito ingrato dell’oggi. Ma in quelle certezze confortanti, sostengono in molti, stanno covando i semi delle trasformazioni a venire

Conoscete Maria? Maria è una ragazza d’oggi, una come tante. Una collega, una figlia, una di noi. Ha studiato le materie giuste per garantirsi un buon lavoro, ha aggiunto un master, è stata all’estero, è ambiziosa. “Ma non puoi avere tutto dalla vita”, le ha sussurrato qualcuno, mentre la sua esistenza sembra sospesa per un imprevisto sul percorso. Donne imprenditrici: la situazione in Italia secondo i dati Istat X Leggi anche › iO Donna si fa in 3: Ora, Domani,Maria è il personaggio del “qui e ORA” creato da Viola Ardone, insegnante e scrittrice, vincitrice del premio letterario di iO Donna “Eroine d’oggi” nel 2021 con il romanzo “Oliva Denaro”.