Tamberi coi bimbi malati | Spero di rivedervi presto con un bel sorriso in volto

Un messaggio che sa un po’ di autocritica, ma che soprattutto conferma la grande generosità d’animo e lo spirito ‘solidale’ che anima il campionissimo Gianmarco. E’ quello che si legge sul profilo facebook dell’atleta anconetano, reduce da una serie di incontri che hanno avuto come protagonisti i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Salesi, oltre che le loro famiglie e il personale medico-infermieristico. "Cari amici – recita il post di-, lo so, sono un po’ assente in questo periodo nei social ma mi sto prendendo un po’ di tempo per rimettere in ordine tante cose che fino a Parigi avevo lasciato indietro. Vi prometto chetornerò a raccontarvi e a condividere con voi tante cose, in particolare riguardo le mie scelte sportive e personali. Ci tenevo però in questo momento a ringraziare le tante meravigliose persone che ho incontrato in questi giorni, le quali si stanno dedicando con tutti loro stessi per aiutare chi ha più bisogno.