Spalletti “La mia Italia ha sbagliato solo con la Svizzera”

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Non so qual è il mio bilancio, penso che si sia sbagliata una partita, quella con la. Mi reputo responsabile di quella sconfitta, per cui abbiamo cercato di fare cose differenti. Si tratta di una partita, le altre bene o male sono state partite come tante, poi non dimentichiamoci mai degli avversari che abbiamo davanti. Abbiamo affrontato squadre fortissime”. Lo ha dichiarato il ct della Nazionale, Luciano, alla vigilia del match di domani contro la Francia che mette in palio il primato nel girone di Nations League. “Quella sconfitta non me la fa dimenticare niente e nessuno, neanche una qualificazione al Mondiale. Per certi versi fa bene anche portartela un pò dietro, bisogna ricordarsi che se non fai le cose per bene la sassata è sempre dietro l’angolo”, ha aggiunto il ct, come tutti glini ‘innamoratò di Jannik Sinner.