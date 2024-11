Oasport.it - Sci di fondo, Caterina Ganz decima e Federico Pellegrino 11° nelle 12 km tc FIS di Muonio

Si chiude la tappa FIS di sci diin programma a, in Finlandia, utilizzata dalla Nazionale italiana come appuntamento di preparazione all’esordio in Coppa del Mondo, previsto a fine mese: dopo le sprint di ieri, oggi è stata la volta delle gare distance.12 km in tecnica classica i migliori italiani sono, e, undicesimo.Nella gara maschile a vincere è il norvegese Mattis Stenshagen, che si impone con il tempo di 32’30?6, distanziando di 29? il connazionale Erik Valnes, secondo, e di 43?3 il tedesco Friedrich Moch, terzo. In casa Italia sfiora la top ten, 11° a 1’30?5, proprio davanti a Paolo Ventura, 12° 1’35”0. Più staccati Francesco De Fabiani, 17° a 1’57?9, Elia Barp, 19° a 2’08?4, Davide Graz, 20° a 2’10?4, e Simone Daprà, 22° a 2’16?3.