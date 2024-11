Oasport.it - Sci alpino oggi in tv, slalom femminile Levi 2024: orari, tv, programma, startlist, streaming

Conodierno daritorna la Coppa del Mondo di sci. Mikaela Shiffrin si presenta come la principale favorita nel primo appuntamento stagionale tra i rapid gates e va a caccia dell’ottava vittoria in carriera sullaBlack, avendo anche vinto tre delle ultime quattro gare disputate.Non ci sarà Petra Vlhova, che sta ancora recuperando dall’infortunio al ginocchio. La principale avversaria per Shiffrin pare essere la tedesca Lena Duerr, che si è sempre trovata benissimo sul pendio di, con quattro negli ultimi seidisputati in Finlandi. Fari puntati anche sulla croata Zrinka Ljutic, sulle svedesi Anna Swenn-Laon e Sara Hector e sulle svizzere Michelle Gisin e Wendy Holdener.Saranno sette le azzurre al cancelletto di partenza (Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Giorgia Collomb, Vera Tschurtschenthaler e Lucrezia Lorenzi).