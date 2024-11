Game-experience.it - PS5 Pro Killer, un noto YouTuber svela come assemblare un PC meno costoso ma più potente

Leggi su Game-experience.it

LoLinus Tech Tips ha deciso dei gettarsi capofitto in una sfida:un PC economico in grado di superare la nuova console di Sony, definito per questo motivo dalcontent creatoril “PS5 Pro“.In sostanza loha pubblicato un nuovo video dove è possibile vederlo alle prese con la fase di assemblaggio di un nuovo Personal Computer, caratterizzato da un prezzo inferiore a quello di PlayStation 5 Pro ma anche da componenti interne in linea con quelle della console Sony, se non addirittura superiori.Proprio in tal senso è importante precisare che Linus Tech Tips ha utilizzato anche dei componenti usati per creare questo PC, acquistandoli inoltre negli USA dove hanno tendenzialmente un prezzo inferiore a quello europeo.Fatte queste doverose precisazioni, vediamo qui sotto qual è la configurazione creata dal content creator:NZXT H510 Mid-Tower PC CaseSamsung 990 Pro 2TB NVMe SSDASUS GeForce RTX 4070 Graphics CardG.