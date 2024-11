Spazionapoli.it - News SSC Napoli, salterà la prossima partita: notizia dell’ultim’ora dalla Nazionale

Leggi su Spazionapoli.it

Adesso è ufficiale, il giocatore azzurro non prenderà parte al prossimo impegno con la propria: svelato il motivo.Ilè in attesa dell’arrivo dei calciatori impegnati con le nazionali di appartenenza. Antonio Conte dovrà pazientare ancora un po’ per il ritrovo di gran parte dei calciatori a disposizione. L’obiettivo del tecnico leccese è preparare la complessa sfida alla Roma nel miglior modo possibile. Attenzione, però, perché è in arrivo unache farà sorridere l’allenatore dei partenopei: uno dei titolarissimi del, in campo questa sera con la propriail prossimo incontro. Possibile rientro anticipato, dunque, per il pupillo del tecnico.Notiziecalcio, Rrahmani salta la Lituania: in arrivo la squalificaAmir Rramhani, centrale di difesa dellasfida del suo Kosovo contro la Lituania, in programma il prossimo lunedì.