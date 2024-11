Iodonna.it - Nel 2054 un'intelligenza artificiale che riproduce una femminista di oggi impazzisce e dimentica ciò in cui credeva. Chi l'avrà manipolata? Se ne parla nel corto 2054 di OffiCine-IED. Dedicato al futuro. E alle battaglie del passato

Nelmetraggio di-IED Michela (Eleonora Giovanardi) è una calciatrice delche ha appena ottenuto un ottimo ingaggio. Lei e suo marito Marco (Dario Leone) hanno deciso di dividersi i compiti: spetta a lui stare a casa, mentre la moglie gioca e guadagna. D’altra parte Michela è cresciuta con una madre, Lina (Angela Finocchiaro), che ora sotto forma di un avatar vive con la coppia. All’improvviso Lina inizia a rimproverare la figlia: “Ti sembra giusto che tuo marito stia a fare il mammo? Sei sicura che sia felice di non mantenere la famiglia?”. Michela è sbalordita, sua madre non è più lei, non crede più nella parità dei sessi. Qualcosa è successo. Inizia così, realizzato dai ragazzi di Offi-Cine IED ambientato tra trent’anni, in un mondo che non è in fondo così lontano dal nostro.