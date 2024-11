Gaeta.it - Napoli si prepara a un Capodanno spettacolare: eventi musicali dal 29 dicembre al 1° gennaio

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con l’arrivo del nuovo anno,si appresta a celebrare l’ultimo dell’anno in grande stile, presentando l’evento “Città della Musica”. Dal 29al 1°, la città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, offrendo concerti, contest e feste adatte a tutte le età e gusti.Un inizio tra tradizione e ricordoIl primo evento di spicco avrà luogo al PalaVesuvio, in onore dei 50 anni della storica band ‘E Zezi. La kermesse vedrà la partecipazione di artisti noti come Arisa e Enzo Gragnaniello, che reinterpreteranno i grandi classici della canzone napoletana. Tra i brani scelti, quelli di autori come Libero Bovio, Salvatore Di Giacomo e Raffaele Viviani, simboli di una tradizione musicale che ha attraversato i decenni. Non mancheranno tributi speciali da parte di nomi come Roberto Colella, Dario Sansone e Francesco Di Bella, che aggiungeranno ulteriore valore a questa celebrazione.