Manovra | Serracchiani ' grave arretramento nella lotta a mafie e corruzione'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Con la Legge di Bilancio e i provvedimenti collegati, il Governo conferma una linea di totale disimpegno nel contrasto a, tagliando risorse e strumenti essenziali. Unamiope, incapace di rispondere alle sfide del presente e di investire sul futuro del Paese". Così la responsabile giustizia del Pd, capogruppo demcommissione Antimafia, Deborae i capigruppo di commissione giustizia di Senato, Camera e antimafia, Alfredo Bazoli, Federico Gianassi e Walter Verini."Sono stati tagliati circa trenta dei quaranta milioni previsti per il contrasto alla dispersione scolastica attraverso il “decreto Caivano”, mettendo a rischio interventi fondamentali per i territori più fragili. Quasi azzerato il fondo a sostegno delle pubbliche amministrazioni che subiscono minacce o violenze in ragione dell'esercizio delle loro funzioni, colpendo chi ogni giorno opera in prima linea per la legalità.