Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Levi 2024 in DIRETTA: Meillard scalza Aicher, tra poco Shiffrin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.36 Scivola Slokar ed è fuori. Era in ritardo di 0.32 al terzo rilevamento. Adesso la svizzera Camille Rast (-0.20).13.36 Se la gioca: Slokar paga solo 0.05 a metà tracciato.13.35 Partita la slovena Andreja Slokar (-0.04).13.35 Mancano otto atlete. Nell’ordine avremo: Slokar, Rast, Swenn Laon, Moltzan, Liensberger, Ljutic, Duerr e.13.34al comando con 0.11 sue 0.82 su St-Germain. Decima Martina Peterlini a 1.35.13.33 Manche da dimenticare per Hector, 12ma a 1.55.13.32 0.15 di ritardo per Hector al primo rilevamento, ben 0.73 al secondo.13.31si porta al comando! 11 centesimi di vantaggio su Emma. E’ il turno della svedese Sara Hector (-0.03).13.30 Adesso le ultime 10. Si parte con la svizzera Melanie(-0.