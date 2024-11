Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Hozumi/Aoyama 6-3 4-1, Italia-Giappone 1-1 BJK Cup in DIRETTA: le azzurre prendono il largo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDI BJK CUP ALLE 10.00LADEL SECONDO SINGOLARE DIDI BJK CUP CON40-15 Esageracon il dritto inside in.40-0 E’ larga la risposta di.30-0 Perfetta la volèe di rovescio ed il timing di.15-0 Tocco vellutato di volo da parte di Sara e solida volèe di rovescio di Jasmine.4-1 DOPPIO BREAK! Che riflesso a rete di! C’è il doppio break.40-40 Ottima risposta con il rovescio incrociato di. Deciding point come di consueto.40-30 Risposta di rovescio potentissima di.40-15 Solido smash di.30-15 E’ lungo il dritto in uscita dal servizio della nipponica.30-0 Servizio esterno perentorio di.15-0 Prima vincente della trentennese.