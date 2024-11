Ilrestodelcarlino.it - Lipu, in prima fila per difendere l’ambiente

di Angiolina Gozzi La Lega Italiana Protezione Uccelli (), è un’associazione per la conservazione della natura attiva in Italia dal 1965. Migliaia sono i volontari suddivisi in circa 100 sezioni locali. Tra queste, dal 2010 c’è anche quella di Carpi che negli anni si è dedicata ad un numero crescente di progetti di educazione e sensibilizzazione nella salvaguardia di piante, animali, habitat ed aree protette. Ma ad un aumento delle attività, non è corrisposto un incremento dei volontari. "In questi anni di impegno – spiega la delegata carpigiana della, Daniela Rustichelli – ho notato come nonostante si incoraggino le persone a dedicare tempo al volontariato, quasi mai si sceglie quello di carattere ambientale. La nostra sezione può contare su una dozzina di volontari attivi, soprattutto di età matura, che si alternano per far fronte ai vari progetti di educazione e sensibilizzazione con le scuole e la cittadinanza, di studio e ricerca sul territorio, oltre a gestire il Crea, il campo ritrovato delle essenze autoctone.