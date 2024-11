Liberoquotidiano.it - La toga Musolino contro il governo, terremoto al Csm: "Fascicolo per violazione di imparzialità e indipendenza"

Le consigliere laiche del Csm Isabella Bertolini e Claudia Eccher chiedono l'apertura di una pratica in prima commissione a Palazzo Bachelet "anche ai fini di eventuali profili disciplinari" nei confronti del segretario nazionale dell'associazione Magistratura democratica, Stefano. La richiesta arriva come conseguenza della partecipazione dia una manifestazione pubblica,il Ponte sullo Stretto, tenutasi il 19 e 20 ottobre a Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Le consigliere, elette in quota Forza Italia e Lega, fanno riferimento a un articolo pubblicato su Libero con il titolo 'Toh, unarossa a un eventoil', nel quale vengono riportate alcune delle affermazioni espresse dadurante l'evento, come "siamo molto preoccupati", "esiste un problema di gestione del dissenso che non può essere affrontato attraverso strumenti penali".