Agi.it - Jannik Sinner in finale. Travolto Ruud 6-1 6-2 in 70 minuti

Leggi su Agi.it

AGI - Alle Atp Finals tutto procede secondo pronostico.accede alla(la seconda di seguito dopo la sconfitta subita da Nole Djokovic nell'edizione precedente) e domenica alle ore 18 si giocherà il trofeo sfidando l'americano Taylor Fritz, il numero 5 del circuito, che ha già incontrato e sconfitto a inizio girone e che a sorpresa ha battuto Alexander Zverev in tre set. In palio ci sono i 1500 punti Atp e un assegno di 4.881.500 dollari. Il numero uno al mondo non ha fatto troppa fatica per sbarazzarsi in semidel norvegese Casper, liquidato 6-1 6-2 in un'ora e dieci. Continua dunque senza alcun intoppo il percorso intrapreso a Torino dal tennista altoatesino che non ha perso neppure un set da inizio torneo. L'edizione 2024 delle Nitto Atp Finals 2024 è la più ricca di sempre tra i tornei dell'Atp con un montepremi complessivo che si è alzato dai 15 milioni della passata stagione ai 15.