Ilfattoquotidiano.it - Israele, l’esercito a corto di soldati chiama altri 7mila ultraortodossi: “Carcere per chi diserta”. I partiti haredi: “Netanyahu ci dichiara guerra”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Settemila lettere di coscrizione: le prime mille partiranno domenica, il resto entro 45 giorni. Sulla busta c’è l’indirizzo di altrettanti ebrei ultra-ortodossiti a servire nel. La decisione era già stata presa dall’ex ministro della Difesa Yoav Gallant il giorno prima che Benjaminlo mettesse alla porta. Pur sapendo di andare incontro alla rabbia degli, il successore Israel Katz non l’ha annullata perché con tre fronti diaperti – Gaza, Libano e Iran – le Israel Defense Forces sono adi uomini.Dal 7 ottobre 2023, dicono gli ultimi dati diramati dalle Idf,ha perso 793 effettivi: di questi “192 erano ufficiali”. Tra i caduti il 48% era in servizio obbligatorio e il 34% erano riservisti. In questo momento le “forze di combattimento” sono solo l’83% di quelle di cuiavrebbe bisogno.