Il perchè dei rinnovi di Acerbi e Darmian nonostante l’età avanzata

Protagonisti delle ultime stagioni dell’Inter sono stati sicuramente Francescoe Matteo. Arrivati tra lo scetticismo generale per diverse ragione, i due difensori italiani hanno saputo conquistare la fiducia di Inzaghi ed anche dei tifosi nerazzurri, che hanno fatto dimenticare il passato al Milan per i due giocatori.edhanno da poco rinnovato i loro contratti fino a giugno 2026, ed ecco perché., due certezze per l’InterCome riportato da La Gazzetta dello Sport, con la nuova proprietà nerazzurra, che da qualche mese è passata nelle mani del fondo americano Oaktree, la volontà è quella di ringiovanire la rosa, come si è visto nelle ultime fasi del calciomercato estivo. Esulano da questa regola, al momento,la loro carta d’identità reciti rispettivamente 36 e quasi 35 anni.