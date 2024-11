Ilgiorno.it - Il lavoro in cabina di regia: "Un’edizione creata in apnea. Ma riserverà grandi sorprese"

Francesco Passerini si appresta a inaugurare la sua nona Fiera di Codogno nel ruolo di primo cittadino. "Di certo questa è stata quella che più delle altre ci ha tenuto più con il fiato sospeso fino alla fine per capire come riuscire a concepirla a fronte delle malattie, in primis la “lingua blu”, che negli ultimi mesi stanno minacciando gli allevamenti - ammette subito -. Ma alla fine siamo riusciti ad allestire un programma all’altezza e ricco di novità". Che Fiera ci aspetta in questo 2024? "Sarà una Fiera appunto diversa, ma ugualmente affascinante e densa di. Con presenze nuove di animali e comunque noi, a differenza anche della kermesse di Montichiari di pochi giorni fa e che è di livello nazionale quindi più alto rispetto alla nostra che è interprovinciale, i bovini li avremo grazie alla presenza dei capi dell’istituto tecnico agrario Tosi ed eviteremo rischi di contagi.