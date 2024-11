Quifinanza.it - Gazprom chiude la fornitura di gas all’Austria, cosa rischia l’Italia

A partire dalle 6 del mattino di sabato 16 novembreha interrotto le consegne di gas. L’Austria dipende fortemente dal gas russo, che costituisce oltre l’80% delle sue importazioni. L’interruzione è legata a una disputa finanziaria: la compagnia austriaca Omv ha ridotto i pagamenti aper recuperare 230 milioni di euro riconosciuti da un arbitrato internazionale. La multinazionaleè controllata dal Cremlino.Gli analisti prevedevano lo stop intorno al 20 novembre, maha reagito anticipando la decisione. Per molti clienti di Mosca giorno 20 corrisponde alla scadenza per saldare le fatture.Impennata dei prezziL’annuncio di Omv ha fatto impennare i prezzi del gas al Ttf (Title Transfer Facility, il punto di scambio virtuale per il gas naturale nei Paesi Bassi), raggiungendo un record di 47,345 euro/MWh.