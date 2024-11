Nerdpool.it - Dune: Prophecy, la recensione dei primi due, incredibili, episodi

Leggi su Nerdpool.it

La serie prequel dedicata al mondo creato da Frank Herbert,è ambientata 10.000 anni prima dell’ascesa di Paul Atreides a cui stiamo assistendo nei lungometraggi di Villeneuve e seguiamo il percorso di due personaggi altrettanti magnetici, le due sorelle Valya e Tula Harkonnen.Le seguiamo mentre fronteggiano forze che minacciano il futuro dell’umanità e, soprattutto, mentre danno vita a quella potente sorellanza che si sottopone a un intenso addestramento fisico e condizionamento mentale per arrivare a ottenere delle abilità al di là dell’umano: le Bene Gesserit che ci hanno già conquistati sul grande schermo per la resa dei due recenti film.Dal cinema alla serie tv:sarà una sorpresaNonostante neidueche abbiamo visto in anteprima, manchi il pianeta, la serie ci rimanda lo stesso alle atmosfere che abbiamo imparato a conoscere al cinema con i film di Denis Villeneuve.