Dodo al ritmo di samba La Selecao lo richiama Arriva la convocazione Lui si esalta | Un onore

Sport.quotidiano.net - Dodo al ritmo di samba. La Selecao lo (ri)chiama. Arriva la convocazione. Lui si esalta: "Un onore»

Alla fine quel sorriso costante è stato ripagato. Quando sembrava che anche stavolta il treno fosse passato. La giornata di ieri è una di quelle che resteranno indimenticabili nella carriera di, convocato dal Brasile per l’importante sfida contro l’Uruguay nell’ambito delle qualificazioni al prossimo Mondiale. La dea bendata ci ha messo lo zampino in senso positivo. L’esterno sinistro Vanderson è stato ammonito contro il Venezuela, era diffidato ed è così tornato al Monaco prima del tempo. Il Ct Dorival Junior ha chiamatoal suo posto, che in fretta e furia ha fatto i bagagli per raggiungere il Brasile facendo scalo a Lisbona. Una volta confermata la notizia, la Fiorentina si è congratulata via social con il suo terzino destro. Sugli account del club è apparso uncompletamente fasciato dalla bandiera brasiliana.