Tarantinitime.it - Crisi mitilicoltura, una perizia può accelerare l’iter per il riconoscimento

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoUn’estate fra le più calde degli ultimi decenni con il conseguente innalzamento oltre la media delle temperature nei bacini del Mar Piccolo. Questa la causa che ha determinato i gravissimi danni che sta subendo uno dei comparti economici più rilevanti per il territorio ionico: la. Ad esser arrivati ad una conclusione che pare non ammettere repliche riguardo alle ragioni che a Taranto hanno provocato la moria del seme di mitili sono stati gli esiti dello studio svolto dal CNR-IRSA e richiesto espressamente dall’assessore alle Risorse del Mare, Cosimo Ciraci, nell’ambito del piano messo a punto dall’Amministrazione Melucci con l’obiettivo di garantire sostegni ai produttori del settore.Grazie a questi approfondimenti di natura tecnico-scientifica, adesso sarà possibile integrare documentalmente la procedura per ildello “stato di calamità naturale” che è finalizzato a far ottenere ai titolari degli impianti per l’allevamento di mitili l’erogazione dei diversi tipi di indennità previste dalla normativa vigente.