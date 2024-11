Inter-news.it - Barella non al meglio! Spalletti rinuncia finalmente a qualcuno dell’Inter? Le ultime

Con la qualificazione ai quarti di finale di Nations League già in tasca, l’Italia di Lucianosi prepara al match contro la Francia con l’obiettivo di blindare il primo posto nel girone. In vista della sfida di domenica, però, qualcosa nella formazione iniziale potrebbe cambiare. Nicolònon è ale potrebbe riposare, come lui anche qualcun altro.DA MONITORARE – L’Italia prepara la prossima sfida di Nations League contro la Francia con l’obiettivo di blindare il primo posto del girone. Per raggiungere questo traguardo, gli Azzurri devono evitare una sconfitta con più di un gol di scarto, ma Lucianonon vuole correre rischi. Nonostante qualche cambio in formazione, la presenza di alcuni titolari è fondamentale per mantenere equilibrio e competitività.