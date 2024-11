Zonawrestling.net - WWE: Il nuovo WWE ID continua ad allargarsi, ecco gli ultimi arrivi

La WWE ha recentemente lanciato unprogramma (WWE ID) per il reclutamento di nuovi talenti provenienti dal circuito indipendente. Diverse scuole si sono già associate come ad esempio la Nightmare Factory e la Reality Of Wrestling. Diversi sono già gli atleti che sono entrati a far parte del WWE ID Program.glinomi.Il WWE ID cresceUlteriori talenti del panorama indipendente sono entrati a far parte del WWE ID Program. Tra questi, Jackson Drake atleta che ha militato in varie promotion quali Fire Star Pro Wrestling di cui è l’attuale campione, Deadlock Pro Wrestling e NWA. Per lui anche una apparizione a Rampage lo scorso agosto quando affrontò Bryan Keith.The Reign of the Reaper just got taken to another level.Congratulations to the reigning @FSPWrestling Heavyweight Champion @JacksonDrake03 on receiving his earned @WWEID tonight at Afterburn, presented by @KozonePro pic.