Ilrestodelcarlino.it - Via Zoccoli, spunta una scritta di insulti a Bignami

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 15 novembre 2024 – Non c’è pace in via, una delle strade del quartiere Saragozza più colpite dall’alluvione dello scorso 19 ottobre e dove l’esondazione del Ravone ha sommerso cantine e garage di diversi condomini, in particolare i civici dall’1 al 13 e gli adiacenti 15 e 17. Questa mattina, sulle serrande di un negozio sfitto di uno dei due palazzi, è apparsa unache insulta Galeazzo, viceministro ai Trasporti, atteso tra le altre cose in serata proprio in via, su invito di alcuni residenti, per fare il punto sulla situazione della strada. Un incontro di tipo tecnico e «senza alcuna connotazione politica» per capire come procedere con la messa in sicurezza della strada e, soprattutto, delle sue parti più colpite dall’esondazione di un mese fa.