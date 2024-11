Gaeta.it - Venezia apre le porte dell’ex Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice per eventi culturali della Santa Sede

Facebook WhatsAppTwitter Il Comune diha deciso di mettere a disposizionel’exdi, situata nel sestiere di Castello, per tutte le attivitàpreviste fino a dicembre 2028. Questa iniziativa si inserisce nel contesto di una collaborazione che si fa sempre più solida tra la città lagunare e la, la quale ha già mostrato la propria presenza nelle iniziativene, come il recente Padiglione alla Biennale d’Arte ospitato nel carcere femminileGiudecca. Dettaglidelibera comunaleL’approvazionedelibera da parteGiunta comunale rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento delle relazioni frae la. Il sindaco Luigi Brugnaro ha evidenziato l’importanza di questa partnership, sottolineando il recente evento del 28 aprile, quando Papa Francesco ha fatto visita alla città per celebrare una messa in Piazza San Marco.