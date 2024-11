Anticipazionitv.it - Uomini e Donne registrazione 15-11-2024: il primo bacio di Francesca

Leggi su Anticipazionitv.it

Ladel 15 novembrediha riservato sorprese e momenti di alta tensione. Martina De Ioannon ha vissuto un’esterna positiva con Ciro Solimeno, mentre Gianmarco Steri è tornato in studio, solo per scoprire che Martina ha conosciuto anche un nuovo corteggiatore. Intanto,Sorrentino ha fatto parlare di sé con uninaspettato a Francesco nel suo paese, causando la rabbia di Gianmarco, che ha visto la sua esterna annullata. Di Michele Longobardi e Alessio Pecorelli non si è discusso. Cosa ha scatenato le reazioni più forti e come si evolveranno le dinamiche tra i protagonisti?15 Novembre: l’esterna di Martina De Ioannon e la sorpresa in studioMartina De Ioannon ha portato in esterna Ciro Solimeno, mostrando un entusiasmo evidente per come si è svolto l’incontro.