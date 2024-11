Lanazione.it - Un risveglio con tanto di sorpresa. Prima neve a San Pellegrino in Alpe

conper il pugno di abitanti che vive nel borgo di Sanin, il più alto passo abitato dell’Appennino Tosco Emiliano con i suoi 1.525 metri di altitudine sito nel comune di Castiglione di Garfagnana, dove nelle prime ore di ieri ha fatto la sua comparsa ladel periodo. Tetti, prati e strade imbiancate da una nevicata che ha subito mosso tanti commenti entusiastici sui principali social, soprattutto da parte degli appassionati della montagna e dellacon le sue tante declinazioni, sia escursionistiche sia sportive, pronti per godersi un fine settimana imprevisto quanto desiderato. Aspettative destinate a essere, però, velocemente deluse, visto che si sta parlando di unae leggera imbiancata che riguarda anche altre aree appenniniche, come l’Abetone e la Val di Luce per esempio, già attenuata dai primi raggi di sole, anche se resta la grande suggestione e la meraviglia provata per l’evento, con la netta percezione di un inverno in precoce arrivo.