Lanazione.it - Tristi, grigie e inquietanti: "Hanno un aspetto macabro. Che c’entrano con Firenze?"

C’è chi le ha definite sedili della metro, chi dei loculi, chi pezzi di cantiere. Insomma, sembra che le nuove panchine di cemento, installate in piazza della Libertà non piacciano proprio a nessuno. "Quando ho visto queste “panchine“ per la prima volta, ho pensato che facessero parte del cantiere e che dovessero essere rimosse. Non riesco a immaginare chi possa volersi sedere in mezzo alla strada su dei pezzi di cemento". È il commento di Jacopo Faldi che guardandole ha pensato "che non fossero tanto diverse da dei loculi". I blocchi, che finora erano stati coperti dal cantiere, si trovano sul lato sud di Porta San Gallo all’inizio di via Cavour. "Limessi uguali in piazza San Pancrazio -ha raccontato Leonardo Poli- e in un batter d’occhio sono diventati dei murales pieni di scritte e imbrattamenti.