Traffico Roma del 15-11-2024 ore 09 | 00

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità oggi molti istituti scolastici rimarranno chiusi a causa di uno sciopero proclamato tra il personale docente amministrativo tecnico e ausiliario a cui si uniscono le proteste degli studenti questi ultimi manifesteranno stamattina per le del Testaccio e di Trastevere per raggiungere il Ministero dell’Istruzione appuntamento alle 9 a Porta a San Paolo in Piazzale Ostiense deviazione per gli autobus di zona a San Giovanni chiusa via Latina per la solita Largo tacchi Venturi e via Franco Bartoloni deviato la linea bus 87 all’Eur chiusa viale Europa tra viale Tupini e viale Pasteur per consentire lo svolgimento della festa del cioccolato devi per molte linea bus di zona disagiata asporto ferroviario sulla linea fl7Napoli da oggi è fino al 17 novembre la circolazione dei treni è sospesa per lavori all’infrastruttura variazioni e azioni regionali Intercity e Intercity notte In collaborazione con Luce Verde infomobilità