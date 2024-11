Romadailynews.it - Thanksgiving all’Hard Rock Cafe

ILROMAInizia la stagione delle feste e come ogni annodi Roma a dare il via è il Giorno del Ringraziamento. Il 28 novembre neldi Via Veneto, ad accogliereer grandi e piccoli, sarà uno speciale menù con protagonista l’immancabile tacchino come da tradizione: petto di tacchino arrostito lentamente, verdure arrostite, ripieno tradizionale, purè di patate dolci, salsa di mirtilli e gravy al tacchino. Per finire in dolcezza la Pumpkin Pie, tradizionale torta di zucca ricoperta di salsa al caramello e panna.La serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo delle Jingle Ladies by Emma Re Academy. Ritornano sul palco dell’Harddi via Veneto le Jingle Ladies, un trio di talentuose artiste formatesi sotto la guida di Emma Re, cantante e vocal coach internazionale.