Inter-news.it - Tah obiettivo della Juventus? L’Inter segue interessata

Leggi su Inter-news.it

Laavrebbe messo nel mirino il difensore Jonathan Tah, sulle cui tracce si è mossa anchein vista di un suo possibile acquisto a parametro zero.LA SITUAZIONE –non è l’unica italiana a voler fare sul serio per il difensore del Bayer Leverkusen Jonathan Tah. Anche la, infatti, ha inserito sul suo taccuino il nome del calciatore tedesco al fine di provare a ingaggiarlo nella finestra invernale di calciomercato. Complici gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal, i bianconeri devono necessariamente acquistare almeno un difensore maturo e pronto per affrontare da protagonista gli impegni cui saranno chiamati in Italia e in Europa.Tah comepiù ambiziosoa gennaio. E?UN PROBLEMA – Per arrivare a Tah sin dalla finestra invernale di calciomercato sarà necessario sborsare una cifra intorno ai 10 milioni di euro.