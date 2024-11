.com - Starbucks in collaborazione con Percassi apre 1° flagship store a Roma

(Adnkronos) –le porte al primo iconicodiin Italia, ispirato al nuovo concetto ‘Where coffee meets art’. A, una città in cui la storia e la comunità si intrecciano in ogni strada e piazza, il nuovodi San Silvestro si propone come un luogo dove lo spirito della Città Eterna incontra l’arte del caffè, arricchendo ed espandendo l’esperienza e l’offerta di caffè della città. Aperto incon, licenziatario esclusivo del marchio in Italia, losi trova in Piazza San Silvestro, nel cuore storico della città, dove il classicismo raffinato si armonizza con espressioni moderne e contemporanee, abbracciando epoche e culture diverse, come ben rappresentato dal concept del nuovo. Gli investimenti dihanno contribuito a rivitalizzare la piazza, creando anche nuove opportunità di lavoro per 50 partner (dipendenti).