Serie C 2024 25 il Catania torna a vincere | Trapani battuto 2-1

Dopo cinque partite a secco, ile lo fa in casa contro ilper 2-1. Al 44? è Castellini a sbloccare il risultato con un tocco che dà vita ad una palombella imprendibile per Seculin. Al 51? il pareggio: Ciotti calcia al volo, la palla viene deviata di testa sui piedi di Celiento che scaraventa la sfera in rete sotto la traversa. Sette minuti dopo però ilavanti: Stoppa imbuca per Inglese che in spaccata non perdona Seculin. Ilha anche la palla del 3-1 su rigore, ma Castellini scivola e spreca. La sostanza però non cambia: ilsale a 23 punti e sorpassa proprio il, che resta a 21.Nel girone A Caldiero e Lumezzane non vanno oltre il 2-2. Al 20? Monachello apre le marcature, ma Marras (55?) e Filiciotto (82?) costruiscono la rimonta, prima del 2-2 siglato da Piga all’88’.