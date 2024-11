Gaeta.it - Sergio Mattarella: il confronto tra i poteri dello Stato e il ruolo della tecnologia e della salute

Facebook WhatsAppTwitter Il PresidenteRepubblica,, ha espresso riflessioni significative riguardo al funzionamento delle istituzioni, all’impatto dell’intelligenza artificiale e ai rischi connessi allasui media digitali. Durante un incontro con studenti in occasione del venticinquesimo anniversario dell’Osservatorio permanente giovani-editori,ha toccato temi essenziali per il futuro del Paese, sottolineando l’importanzaconsapevolezza nelle scelte politiche e sociali.I: collaborazione anziché contrapposizioneNel corso del suo intervento,ha sottolineato che inon devono essere intesi come entità isolate e in conflitto, ma come soggetti che operano in sinergia per il bene comune. “Non sono fortilizi contrapposti che cercano di sottrarre territorio l’uno all’altro”, ha affermato il Presidente.