Ruba l’incasso del bar alla proprietaria ma viene ripreso dalla video sorveglianza | in manette 55enne pontino

Nei giorni scorsi, un uomo di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri di Castelforte per furto aggravato. L’episodio è avvenuto presso un noto bar del centro cittadino, dove il sospettato avrebbe sottratto un portafoglio con un contenuto di 1.000 euro, appartenentedell’attività.Furto all’interno di un noto bar del centroL’episodio si è verificato lo scorso lunedì mattina, quando ladel bar, dopo aver ripostogiornaliero nella propria borsa, lasciata dietro al bancone, ha scoperto la scomparsa del portafoglio. L’rme è stato lanciato subito, e i Carabinieri della stazione di Castelforte sono intervenuti prontamente per avviare le indagini.Indagini rapide grazie ai sistemi diI militari hanno proceduto con accurate verifiche, utilizzando anche le immagini delle telecamere dipresenti in loco.